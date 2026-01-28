Traditionell findet am Wochenende vor Ostern wieder der Wertheimer Ostermarkt statt. Die Besucher erwartet eine Mischung aus Unterhaltung, Kulinarik und Einkaufserlebnis in der Innenstadt.

Der Markt lädt am Samstag und Sonntag jeweils von 18 bis 19 Uhr mit einer großen Produktpalette zum gemütlichen Bummeln ein. An 35 Ständen gibt es Kulinarisches, handwerkliche Artikel und Dekoratives. Am verkaufsoffenen Sonntag sind die Geschäfte in der Innenstadt von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Auf dem Mainparkplatz findet wieder die Auto- und Mobilitätsmesse statt. Ebenfalls am Mainparkplatz lädt das Streetfood-Festival mit kreativen Essenskonzepten aus der ganzen Welt zu einer kulinarischen Genusstour ein.