Der Wertheimer Weihnachtsmarkt gilt als einer der schönsten Weihnachtsmärkte der Region. Er lockt an allen vier Adventswochenenden mit stimmungsvollem Budenzauber in die weihnachtlich beleuchtete Altstadt.

Auf dem traditionellen Weihnachtsmarkt mit rund 60 Weihnachtshütten kann man sich auf ein ebenso geschmack- wie qualitätsvolles Sortiment freuen. Angeboten werden begehrte Weihnachtsleckereien, wie Glühwein und warmer Most, aber auch Maronen, Nüsse und vielerlei Süßwaren. Herzhaftes rundet das Angebot ab. Zahlreiche Kunsthandwerker bieten mit Glaskunst, Erzgebirgischer Holzkunst, Keramik, Weihnachtsdekoartikeln oder handgefertigter Naturseife eine große Auswahl an Geschenkideen für das bevorstehende Weihnachtsfest.

Das Rahmenprogramm mit Musikbeiträgen, Führungen und Ausstellungen zum Thema Weihnachten ist Garant für ausgelassenes, weihnachtliches Markttreiben. Die legendären Glühweinpartys finden an allen vier Freitagen von 18 bis 21 Uhr wieder auf dem Marktplatz statt.

Am dritten und vierten Adventswochenende (13./14./20./21. Dezember) erwartet die Besucher zusätzlich zum traditionellen Weihnachtsmarkt ein winterlich-historisches Ambiente auf dem Mainplatz. Schmiedemeister und Steinmetz zeigen auf dem Kleinen Mittelaltermarkt ihr Können. Neben mittelalterlichen Marktwaren sorgen Feuershows und das Mittelalter-Karussell für Unterhaltung.

Öffnungszeiten

Freitag und Samstag 14 bis 21 Uhr

Sonntag 12 bis 19 Uhr

Standplatzbewerbung für Beschicker: Bernd Maack, Telefon 01717545467, E-Mail: staustufe@gmx.de