Der Wertheimer Weihnachtsmarkt gilt als einer der schönsten der Region. Auch dieses Jahr lockt er an den vier Adventswochenenden immer Freitag bis Sonntag mit stimmungsvollem Budenzauber in die weihnachtlich beleuchtete Wertheimer Altstadt.

Auf dem traditionellen Weihnachtsmarkt finden die Besucher ein ebenso geschmack- wie qualitätsvolles Sortiment. Angeboten werden Weihnachtsleckereien wie zum Beispiel Glühwein, warmer Most, Feuerzangenbowle, aber auch Maronen, Nüsse und vielerlei Süßwaren. Herzhafte Kulinarik rundet das Essensangebot ab. Auch zahlreiche Kunsthandwerker sind vertreten und bieten eine große Auswahl an Geschenkideen für das bevorstehende Weihnachtsfest.