Werther-Reise an die Lahn

Es ist zu einer guten Tradition geworden, dass die Goethe-Gesellschaft Ludwigsburg einmal im Jahr eine mehrtägige literarische Reise anbietet, dieses Mal eine Werther-Reise nach Wetzlar und an die Lahn vom 20. bis zum 23. Mai 2025.

Wir fahren mit dem Bus von Kappus-Reisen ab ZOB Ludwigsburg nach Wetzlar und übernachten in der Naunheimer Mühle. Am Anreisetag lernen wir die Altstadt von Wetzlar kennen und vertiefen am Folgetag unsere Eindrücke auf den Spuren des jungen Goethe an besonderen Orten, also insbesondere im Lottehaus, im Reichskammergericht, im Jerusalemhaus und im berühmten Jagdhaus in Volpertshausen. Abends präsentiert uns Cora Chilcott im Stadtmuseum in einer gemeinsamen Veranstaltung mit der dortigen Goethe-Gesellschaft mit dem "Stern der dämmernden Nacht" - eine poetische Annäherung an Goethes Werther. Am dritten Tag besuchen wir die altehrwürdige Universitäts- und "Romantik"-Stadt Marburg und erleben in Führungen zur Altstadt, im Romatik-Museum und in der Alten Aula der Universität das besondere Flair dieser Gelehrten- und Dichter-Stadt mit ihren steilen Gassen und den imposanten Fachwerkhäusern. Am vierten Tag führt uns der Heim-Weg über die nahe gelegene Burganlage Braunfels und das schmucke Städtchen Weilburg mit seinem Schloss und den terrassierten Gartenanlagen, bis wir gegen 21.30 Uhr wieder den ZOB in Lbg erreichen.