Wessen Universalität? Person & Werk - Podiumsdiskussion mit K. Wiegandt, M. Engelhardt, A. Meyer & M. Tatari

Für die klassische Ästhetik ist die Person des Künstlers oder der Künstlerin nur sehr sekundär relevant für die Bewertung des Kunstwerks.

Die entscheidende Frage ist für sie: Ist etwas wirklich Kunst oder nicht? Wenn es sich wirklich um Kunst handelt, dann ist es ein Universales. Es ist wahr und gut. Es hat Sinn. Doch die postkoloniale Debatte über die Identität der Künstler*innen und die Debatte über die moralische Beurteilbarkeit ihrer persönlichen moralischen und politischen Haltung stellte die Universalität der Werke in Frage.

Marc Engelhardt studierte an der Musikhochschule Hannover bei Prof. Klaus Thunemann. 1986 verpflichtete ihn das Rundfunksinfonieorchester Saarbrücken als 1. Solofagottisten. In dieser Position spielte er auch in den Sinfonieorchestern des BR, NDR, WDR, SWR und HR, bei den Bamberger Symphonikern und an der Hamburgischen Staatsoper. Als Solist konzertierte Marc Engelhardt mit dem RSO Saarbrücken, der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz sowie dem WKO Heilbronn und dem Kölner Kammerorchester. 2001 ernannte ihn die HMDK Stuttgart zum Professor. Meisterkurse und die Tätigkeit als Juror bei internationalen Wettbewerben führten ihn nach Frankreich, Russland, Polen, Japan, China, Korea sowie in die Schweiz und die USA. Er ist Dekan der Fakultät 2 an seiner Hochschule. Seine ehemaligen Studentinnen und Studenten nehmen Positionen in Orchestern auf der ganzen Welt ein.

Andreas Meyer studierte Violine in Lübeck und Musikwissenschaft, Soziologie und Philosophie in Freiburg i.Br. und Berlin. Promotion 1998 mit einer Arbeit über Ensemblelieder von Schönberg, Strawinsky, Ravel u.a., Habilitation 2005 über „Musikalische Lyrik im 20. Jahrhundert“ (beides Humboldt-Universität, Berlin). Seit 2007 Professor für Musikwissenschaft an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Veröffentlichungen zur Musik des 19. und 20. Jahrhunderts, zur Musiktheorie der Renaissance und zur Ästhetik und Soziologie der Musik. Aktuelle Arbeiten gelten u.a. dem Performancebegriff, der Musikgeschichte im synchronen Schnitt („1913“) und der Geschichte der musikalischen Interpretation.

Marita Tatari vertritt die Professur Gegenwartsästhetik am Campus Gegenwart der HMDK Stuttgart. Sie promovierte 2005 in Philosophie bei Jean-Luc Nancy in Straßburg, und habilitierte sich 2017 an der Ruhr Universität Bochum. Sie war Humboldt-Fellow am German Department der University of California at Berkeley (2018-2019) und am ZfL Berlin (2020-2021). Bücher: Ästhetische Universalität –Vom fortbestehenden Wir (Metzler, erscheint 2022), Kunstwerk als Handlung – Transformationen von Ausstellung und Teilnahme, | Wilhelm Fink Verlag 2017, Orte des Unermesslichen – Theater nach der Geschichtsteleologie (Hg), diaphanes 2014, Heidegger et Rilke, L‘Harmattan 2013.

