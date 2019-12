West Coast Swing für Fortgeschrittene

Ein Tanz, mit welchem es sich auf fast alles, was im Radio läuft tanzen lässt? Du hast ihn gefunden! Die Musikvielfalt, die dieser Tanz abdeckt, ist unglaublich: gleich ob Pop, Rock, RnB, Hip Hop, Swing oder Blues – mit West Coast Swing bist Du bestens gerüstet! West Coast Swing ist ein Paartanz aus der Swing-Familie und hat seine Ursprünge in Nordamerika. In Kalifornien ist West Coast Swing sogar der offizielle Staatstanz im Bundesstaat.

Wir bitten um Paaranmeldungen – Einzelanmeldungen sind möglich.