West Side Stories

Thema: Rituale und Kirche

Können Rituale helfen, den Alltag, das Jahr, vielleicht das Leben zu strukturieren? Warum sind Rituale wichtig für uns? Einerseits wenden sich Menschen ab von der Kirche, die unsere Kultur bis heute prägt. Andererseits ist die Sehnsucht groß nach Ritualen und Festen, nach Halt und Struktur im hektischen Alltag. Kann Kirche Impulse liefern rund um Rituale im Alltag und bei großen Feierlichkeiten? Haben Rituale im Theater und in der Kirche vielleicht etwas gemeinsam?

Gast: Pfarrer Stefan Karbach, Leitung station s