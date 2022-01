West Side Story

USA 2021

156 Minuten | FSK 12

OmU | Original (Englisch) mit deutschen Untertiteln

Sich nach sechzig Jahren an eine Neuverfilmung dieses zeitlosen und mitreißenden Stoffes zu wagen – das braucht eine ordentliche Portion Mumm. Spielbergs dezent modernisierte und handwerklich brillante Neuinterpretation stellt sich leise vor: Hier geht es nicht um Überbietung, sondern um eine sehr gelungene Huldigung des Originals, das seinerzeit nicht nur ein Kassenmagnet war, sondern auch 10 Oscars abräumte. Überzeugen Sie sich selbst!

New York City 1957: Tony, ehemaliger Gründer der Jets, verliebt sich Hals über Kopf in Maria. Konflikte sind programmiert, denn die erst vor kurzem aus Puerto Rico in die USA gekommene junge Frau ist die Schwester von Bernardo, dem Anführer der rivalisierenden Sharks. Die Jets und Sharks verabreden sich zum Kampf. Dabei kommt es zu einer Tragödie...

R: Steven Spielberg | B: Tony Kushner, Arthur Laurents | K: Janusz Kaminski | D: Rachel Zegler (Maria), Ansel Elgort (Tony), Ariana Debose (Anita), Mike Faist (Riff), David Alvarez (Bernando)