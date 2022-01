Das große Abenteuer des kleinen Vampir

Frankreich, Belgien 2020

85 Minuten | FSK 6 | empfohlen ab 8 Jahren

Der Film ist zwar ein großer Spaß, frech und sehr witzig, aber er ist nun mal ein Vampirfilm mit einer ordentlichen Portion Grusel: Bois Dormante ist zehn Jahre alt und ein Vampir – und das schon seit mehr als 300 Jahren. Er lebt mit seiner Familie in einem riesigen Anwesen, in dem es allerlei Monster und Gruselgetier gibt, Piratenschiffe und sogar ein Kino und eine Band. Trotzdem langweilt er sich immer mehr. Sein größter Traum ist es, endlich eine Schule zu besuchen und dort Freunde zu finden. Seine Eltern haben ihm verboten, das Anwesen zu verlassen. Genau das tut der kleine Vampir dann aber doch. Er reißt zusammen mit seiner roten Geisterbulldogge Phantomato aus und lernt den Waisenjungen Michel kennen. Die beiden werden richtig gute Freunde, haben Spaß, geraten aber in große Gefahr, als ein gefährlicher Vampirjäger ihre Spur aufnimmt...

Regie: Joann Sfar