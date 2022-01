Lauras Stern

Deutschland 2021

121 Minuten | FSK 6 | empfohlen ab 8 Jahren

Realverfilmung auf Grundlage der bekannten Kinderbücher von Klaus Baumgart.

Gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem Bruder Tommy zieht Laura in ein neues Zuhause. Doch anfangs kann sich das Mädchen gar nicht recht an die neue Stadt gewöhnen und hat Schwierigkeiten, Anschluss und neue Freunde zu finden. Da beobachtet sie eines Abends wie ein Stern vom Himmel fällt. Laura eilt dem verletzten Stern zu Hilfe und kümmert sich um ihn. Die beiden freunden sich an und der Stern nimmt Laura mit auf viele aufregende Abenteuer. Doch die gemeinsame Zeit ist begrenzt, denn der Stern muss eigentlich zurück in den Himmel…

Regie: Tyoja Thome