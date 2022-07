West Side Story

Die Geschichte von Romeo und Julia ist zeitlos. Maria und Tony lieben sich, doch sie dürfen nicht zusammensein. Sie ist Puerto-Ricanerin, er US-Amerikaner, und damit ist das Paar in den 1950er Jahren in New York eine explosive Mischung. Steven Spielberg verfilmt das berühmte Musical neu.

Dauer 157 Minuten FSK 12 Genre Musical, Romanze

Die Geschichte von Romeo und Julia ist zeitlos. Maria und Tony lieben sich, doch sie dürfen nicht zusammensein. Sie ist Puerto-Ricanerin, er US-Amerikaner, und damit ist das Paar in den 1950er Jahren in New York eine explosive Mischung. Steven Spielbergs Neuverfilmung des gleichnamigen Musical-Klassikers von Leonard Bernstein, Stephen Sondheim und Arthur Laurents über eine unmögliche Liebe inmitten eines erbitterten Bandenkriegs.