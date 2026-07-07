Deutsche Fassung von Frank Thannhäuser und Nico Rabenald. Die Uraufführung wurde inszeniert und choreografiert von JEROME ROBBINS

Original-Broadwayproduktion von Robert E. Griffith und Harold S. Prince in Übereinkunft mit Roger L. Stevens

Die Übertragung des Aufführungsrechtes erfolgt in Übereinkunft mit MUSIC THEATER INTERNATIONS (www.mtishows.co.uk) durch die MUSIK UND BÜHNE Verlagsgesellschaft mbH, Wiesbaden.

New York, in den 50er Jahren: Zwei Gangs kämpfen um die Vorherrschaft: die Jets und die Sharks, die einen weiße Amerikaner, die anderen aus Puerto Rico zugewandert. Rassismus, Vorurteile und Gewalt prägen ihren Alltag, eine Verständigung zwischen den Gruppen undenkbar. Aber Tony, ehemals Anführer der Jets, und Maria, deren Bruder Bernardo die Sharks anführt, verlieben sich, unbedingt und ungeachtet der Herkunft. Aber diese Liebe gebiert Provokation und Drohung, der Konflikt eskaliert mit einem Toten auf jeder Seite: Bernardo tötet Tonys Freund Riff und wird von Tony erstochen. Zuletzt kann Maria nicht verhindern, dass auch ihre große Liebe getötet wird. Bernsteins Welterfolg ist musikalisch äußerst vielschichtig und mitreißend, „Tonight", „Maria" und „Somewhere" gehören zu den Legenden des amerikanischen Musiktheaters, mit Tanznummern von dramatischer Eindringlichkeit.

West Side Story

Musical nach einer Idee von JEROME ROBBINS

Buch von ARTHUR LAURENTS

Musik von LEONARD BERNSTEIN

Gesangstexte von STEPHEN SONDHEIM

Musikalische Leitung Heiko Lippmann

Regie Christian Doll

Choreographie Kati Farkas

Bühne Fabian Lüdicke

Kostüme Kati Kolb

Kampfchoreographie Moritz Fleiter