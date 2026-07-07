Deutsche Fassung von Frank Thannhäuser und Nico Rabenald. Die Uraufführung wurde inszeniert und choreografiert von JEROME ROBBINS
Original-Broadwayproduktion von Robert E. Griffith und Harold S. Prince in Übereinkunft mit Roger L. Stevens
Die Übertragung des Aufführungsrechtes erfolgt in Übereinkunft mit MUSIC THEATER INTERNATIONS (www.mtishows.co.uk) durch die MUSIK UND BÜHNE Verlagsgesellschaft mbH, Wiesbaden.
New York, in den 50er Jahren: Zwei Gangs kämpfen um die Vorherrschaft: die Jets und die Sharks, die einen weiße Amerikaner, die anderen aus Puerto Rico zugewandert. Rassismus, Vorurteile und Gewalt prägen ihren Alltag, eine Verständigung zwischen den Gruppen undenkbar. Aber Tony, ehemals Anführer der Jets, und Maria, deren Bruder Bernardo die Sharks anführt, verlieben sich, unbedingt und ungeachtet der Herkunft. Aber diese Liebe gebiert Provokation und Drohung, der Konflikt eskaliert mit einem Toten auf jeder Seite: Bernardo tötet Tonys Freund Riff und wird von Tony erstochen. Zuletzt kann Maria nicht verhindern, dass auch ihre große Liebe getötet wird. Bernsteins Welterfolg ist musikalisch äußerst vielschichtig und mitreißend, „Tonight", „Maria" und „Somewhere" gehören zu den Legenden des amerikanischen Musiktheaters, mit Tanznummern von dramatischer Eindringlichkeit.
West Side Story
Musical nach einer Idee von JEROME ROBBINS
Buch von ARTHUR LAURENTS
Musik von LEONARD BERNSTEIN
Gesangstexte von STEPHEN SONDHEIM
Musikalische Leitung Heiko Lippmann
Regie Christian Doll
Choreographie Kati Farkas
Bühne Fabian Lüdicke
Kostüme Kati Kolb
Kampfchoreographie Moritz Fleiter