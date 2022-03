WestCoastRock: High South • Peace, Love & Harmony

präsentiert von Wüste Welle, Rolling Stone, Classic Rock, Guitar, musiX, country.de

Ein Sound, der nach Sonne, Freiheit und der American Westcoast klingt. Dank ihrer beeindruckenden dreistimmigen Harmony-Vocals, zeitlosen klassischen Rock-Songs mit Ohrwurmqualität und einer magischen Bühnenpräsenz eilt HIGH SOUTH ein Ruf als absolute Live-Sensation voraus, welche auch Vergleiche mit den legendärsten 60s & 70s Harmony Vocal Groups wie den Eagles, Byrds, Doobie Brothers oder Crosby, Stills, Nash & Young mit Bravour bestehen.

Im April und Mai 2022 ist es nun endlich soweit und HIGH SOUTH werden in voller Bandbesetzung ihre letze – aufgrund der Coronapandemie – abgesagte Tour, nachholen! Und ihr aktuelles Charts-Album PEACE, LOVE & HARMONY in Deutschland, Österreich und der Schweiz live zum Besten geben und ihr Publikum einmal mehr mit ihren Stimmen verzaubern. Handmade American Music at it's very best!