Es spielt die Band WESTERLAND live in der Tanzbar Old Smuggler (gecoverte Deutsch POP und Rock Music).

Songs zum zuhören, mitsingen und zum Abtanzen von Lindenberg, Westernhagen, Grönemeyer, den Ärzten, Tote Hosen, SDP, Sportfreunde Stiller, aber auch die NDW kommt nicht zu kurz. Und das alles live in der Tanzbar Old Smuggler. Nach dem Motto der Band "Hear the roar"