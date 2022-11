Westküste USA – Von San Francisco bis nach Seattle

Entlang dieses Küstenabschnittes der USA reihen sich die Highlights für Natur-Enthusiasten wie Perlen auf einer Kette: Bekannte Nationalparks wie Yosemite, Lassen-Volcanic und Crater Lake, aber auch unbekannte Highlights wie die Trinity Alps oder die Oregon Dunes bieten eine Vielzahl an Wandermöglichkeiten, Beobachtungsplätzen und Outdoor-Erlebnissen.

In den vielen großräumigen Schutzgebieten lassen sich die Kräfte der Natur noch hautnah erleben, von den Folgen großer Vulkanausbrüche in den Cascades bis zu den Überresten der letzten Tsunamis an der berühmten Küstenlandschaft von Oregon. Trotzdem ist dieses Gebiet mit Camper, Zelt oder Motel sehr gut auf einer Urlaubsreise zu entdecken.