Weststadt Kunterbunt – Sommermeile 24 – Tanzmeile der Manufaktur Schorndorf und Tanzparty mit DJX

Tanzmeile Schorndorf

In dem wunderbaren Soulklassiker “Dancing in the street” werden in New Orleans, Chicago und New York, die Straßen von Tänzerinnen und Tänzern erobert. Bei der ersten Tanzmeile der Schorndorfer Tanzwerkstatt gibt es nun die Möglichkeit sich auf Schorndorfs Straßen tänzerisch auszuprobieren. Unabhängig von Alter, oder Vorerfahrung finden für tanzbegeisterte Menschen ein Flashmob, Workshops und eine Tanzparty statt.

Der Nachmittag beginnt mit einem sogenannten Flashmob, für den schon im Juli in der Manufaktur geprobt werden kann. Spontaneität ist danach gefragt, Lust auf einen Kurs in Squaredance, Salsa, Jonglage, Wave tanzen, Theater oder zeitgenössischem Tanz? Unter professionelle Anleitung können hier die ersten Schritte erlernt werden.

Zum Abschluss des Tages wird dann aus der Tanzmeile eine Party mit dem angesagten DJX an den Plattenspielern.

Samstag, den 7. September:

17.00 Uhr: Flashmob

17.30-19.30 Uhr: diverse Tanzworkshops zum spontanen mitmachen

19.30-22.00 Uhr: Tanzparty mit DJX