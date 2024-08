SOG (CAN/D/AUT) – Jazz

Lina Allemano -Trompete

Uwe Oberg – Piano

Matthias Bauer – Bass

Rudi Fischerlehner – Schlagzeug

SOG ist ein Projekt mit der Trompeterin Lina Allemano, dem Bassisten Matthias Bauer, dem Schlagzeuger Rudi Fischerlehner und dem Pianisten Uwe Oberg – mit anderen Worten: drei exzellente Mitglieder des Berliner Echtzeit-Kosmos werden durch den prominentesten Musiker der sehr lebendigen Wiesbadener Szene (Oberg) ergänzt. Und bei SOG ist der Name Programm: Die Musik des Quartetts ist tatsächlich wie ein Malstrom, sie zieht den Hörer buchstäblich in sich hinein. Man kann sich dem Zauber, der Energie und der schieren Schönheit, die diese Musik entfaltet nicht entziehen, was auch daran liegt, dass die Band an Cecil Taylors Projekte aus den 2000er Jahren erinnert. Sicher eine hohe Messlatte, aber wer dieses Quartett schon einmal live gesehen hat, weiß, dass das nicht zu hoch gegriffen ist.