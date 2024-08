TRIBUTE: Club der 27er | Benefizkonzert mit Leslieband, Cassandra & the Boyz, Jürgen Seibold, Stöckle / Brixel, Ugly Duckling, Unter Schock

Your music will never die!

Das könnte die Überschrift für den „Club der 27er“ sein, eine sehr illustre Sammlung von Musiker*innen, die alle leider mit schon 27 Jahren aus den unterschiedlichsten Gründen gestorben sind. Die Namen lesen sich wie das Who is Who der Rock und Pop Musik. Auffällig dabei, dass drei von Ihnen einen Auftritt beim Woodstock-Festival hatten.

Amy Winhouse kam 2011 dazu und Robert Johnson der Urvater aller Rock’n‘ Roller und Bluesmusiker starb schon 1938. Mit Janis Joplin, Kurt Cobain, Jim Morisson, Brian Jones und Jimi Hendrix haben uns alle Musik für die Ewigkeit hinterlassen und wer je das Glück hatte eine/n von Ihnen alleine, oder mit ihren Bands live zu sehen, kann sich glücklich schätzen.

Die bisherigen Tributes widmeten sich vor allem Musikern die 75 wurden oder wie 2019 dem Weltereignis Woodstock und seiner Musik. Dieses Jahr möchten wir denen eine Hommage bieten, die nicht die Chance hatten ihren 75. Geburtstag zu feiern.

Alle Bands werden Songs von einigen aus dem Club der 27er spielen, so dass es ein sehr vielseitiger Abend werden wird. Der Benefiz des Abends kommt Künstler*innen aus dem Rems-Murr Kreis zu Gute, die vom Hochwasser im Juni betroffen waren.