Duo Elin Sakas: Christian Elin, Bassklarinette, Sopransaxofon & Komposition / Maruan Sakas, Klavier & Komposition.

Und noch zwei Grenzgänger. In diesem Programm reisen die beiden Musiker nach Frankreich und schaffen mit ihrer Instrumentenkombination ein musikalisches Panorama, für welches man einen ziemlich hohen Aussichtsturm erklimmen muss. Wenn auch durch Programmhälften getrennt, so gehören die beiden Welten der Klassik und des Jazz doch zusammen, wenn man sie von dort oben betrachtet. Johann Sebastian Bach war einer der größten Improvisatoren seiner Zeit. Das Konzert beginnt mit seiner Flötensonate BWV 1031 und geht über Schumanns Adagio und Allegro zu Debussys Rhapsodie und Chopins Sonate für Cello und Klavier. Für die zweite Hälfte bedienen sie sich an ihren eigenen Kompositionen, die viele Einflüsse aus Klassik, Weltund Filmmusik aufweisen. So charakterisieren sich die Stücke wie Le Vent De L’Ouest oder Juste Pour Le Plaisir durch einen hohen Grad an auskomponierten Parts und der Klarheit der klassischen Form, bei aller Freiheit der Improvisation – hochintelligent, spannend, virtuos und unterhaltsam. Für Fono Forum sind sie ein „Glanzlicht in der Kunst des Duo-Spiels”.