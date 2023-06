Zwei Grenzgänger: In diesem Programm reisen die beiden Musiker nach Frankreich und schaffen mit ihrer Instrumentenkombination ein musikalisches Panorama, für welches man einen ziemlich hohen Aussichtsturm erklimmen muss.

Denn die beiden Welten der Klassik und des Jazz gehören doch zusammen, wenn man sie von dort oben betrachtet. Johann Sebastian Bach war einer der größten Improvisatoren seiner Zeit. Das Konzert beginnt daher mit seiner Flötensonate BWV 1031, gefolgt von Francis Poulencs Oboensonate FP 185. Davon ausgehend rückt das Duo seine bezaubernd-jazzigen Eigenkompositionen in den Mittelpunkt. Dann erklingt u.a. der Vent de l’ouest oder Für Katie. „… pastellfarbene Töne und introspektive Haltungen, die in Klang gegossen werden“, sagt die Süddeutsche Zeitung. Das perfekte Zusammenspiel der beiden, ihre universelle Konversation münden in emotionaler Intensität und improvisatorischer Eloquenz – immer durchdacht und klug. Einfach wegträumen!