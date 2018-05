Wet – After Show Party w./ Gheist

Nach der Party ist vor der Party: Im Anschluss an das WET Open-Air-Festival in Gärtringen steigt in die Romy die offizielle Aftershow-Party. Dabei handelt es sich nicht um irgendeine Aftershow-Party, sondern um eine Ausgabe von „We Are LCMTN“ von und mit den Stuttgarter Helden Minimalte & Karaat. Zu ihnen gesellen sich diesmal Gheist aus Berlin!

Wie stellt man sicher, dass eine Aftershow-Party mindestens genauso exzessiv wird wie das vorangegangene Event – in diesem Fall das WET Open-Air-Festival? Ganz einfach: Man übergibt die Sache in die Hände des Künstlerkollektivs Locomotion! Die kennen sich nämlich dank ihrer Partyreihe „We are LCMTN“ perfekt aus mit durchschlagender Durchdreherei! Dabei sorgen vor allem Minimalte & Karaat mit ihrer funky und energetischen Mischung aus crispy Techno, Deep House oder reduziertem Electro für Ausnahmezustände – egal ob in der Romy, oder in anderen angesagten Clubs in ganz Süddeutschland!Für diese besondere Ausgabe ihrer Reihe hat sich die Truppe Gheist aus Berlin eingeladen – ein Duo, das den Sound und Vibe einer Electronica-Band mit der überbordenden Energie eines DJ-Sets verbindet. Das Ergebnis ist ein einmaliges Musikerlebnis, bei dem die Clubber im Sekundentakt freudeschreiend die Arme in die Luft werfen. In ihrer Heimatstadt Berlin zählen sie seit vielen Jahren Dank regelmäßiger Gigs im Watergate zu den aktuellen Grundfesten der Elektronik-Szene. Und von dort aus setzen sie nun an, die ganze Welt zu erobern. Klar, dass sie bei dieser Mission auch die Romy bespielen!

GHEIST (Hybrid / Berlin)

Minimalte & Karaat (We Are LCMTN / Stuttgart)