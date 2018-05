Wet Festival After Show Party im Kowalski - zwei Floors

Nach dem Freibad und Vollgas-Riesenrutsche mit Andhim, Chris Liebing, Monika Kruse, Klaudia Gawlas und der restlichen Namhaft & Co.KG fährt die S-Bahn von Gärtringen direkt ins Kowalski, Ballernciaga 100.

Ugly Sneaker an und komfortabel weitersteppen, all Areas open und jede Menge Kowa-DJs für dich am Regulieren. Dazu noch Lehmann-Brother Raphael Dincsoy, der noch nie ein Pleite-Set hinlegt hat, sondern schon paar Mal im Kowalski seine musikalische Diversität zeigte. Nur ballern und bollern ist er nicht, sondern der kann noch einiges mehr. Show us some love und get wet.

www.facebook.com/raphaeldincsoyofficial

Einlass ab 21 Jahren

Raphael Dincsoy

Saschko

RAM

Guests

Freier Eintritt für Wet Festival Besucher (bei Vorzeigen von Festival-Ticket / Bändel)