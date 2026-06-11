WET Open Air Festival

Badezentrum Sindelfingen Hohenzollernstr 23, 71067 Sindelfingen

Das WET Open Air 2026 findet zum neunten Mal im Freibad Sindelfingen statt. Am Samstag, 11. Juli 2026, wird das Freibad erneut zur Kulisse für elektronische Musik. Die Münchner Veranstalter Permanent Entertainment GmbH rechnen mit mindestens 15.000 Besucherinnen und Besuchern. Das Freibad bleibt an diesem Tag für den regulären Badebetrieb geschlossen.

LINE-UP

999999999 / A.N.I. B2B NICOLAS JULIAN / CHARLIE SPARKS /

CLEOPARD2000 B2B ELOTRANCE /

DEBORAH DE LUCA B2B CLARA CUVÉ / DJ DRECKISCH / GAAAS /

GROOVESICK / HOLY PRIEST / I HATE MODELS / IN VERRUF /

JOVYNN B2B NOTMYTYPE / KALTE LIEBE (LIVE) / KARAH /

KOBOSIL / KUKO / MIKA HEGGEMANN / NATTE VISSTICK /

NAZZ / NOVAH / PARAÇEK / PRADA2000 / RAPHAEL DINCSOY /

SCHROTTHAGEN / SLVL B2B USH / SOMEWHEN /

TRANCEMASTER KRAUSE / UEBERREST / WINSON

Info

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Badezentrum Sindelfingen Hohenzollernstr 23, 71067 Sindelfingen
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