× Erweitern Bildnachweis Messe Stuttgart Messe Wetec

Erleben Sie auf der WETEC Werbetechnik, Digitaldruck, Lichtwerbung und Digital Signage zum Anfassen! Der Branchentreff in Stuttgart bietet neben einem breiten Produktangebot auch spannende Sonderschauen. Legen Sie in der WORK AND DO AREA oder in der WRAPandSTYLE Area selbst Hand an.

Die WETEC überzeugt