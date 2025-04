Wetterveränderung, Klimaschwankung oder Global Warming

Fast etwas von der Prioritätenliste der Herausforderungen unserer Zeit nach hinten gerutscht, verändert sich unser Klima unaufhaltsam. Mittlerweile sind die 1,5° C als Ziel der Zunahme der mittleren Jahrestemperatur wahrscheinlich nicht mehr haltbar, Extremwetterereignisse nehmen zu,,,, und das soll alles von einem winzigen Molekül in schwindend geringer Menge in der Atmosphäre ausgelöst werden? Der Vortrag versucht einige der Fakten zu diesem Thema anschaulich zu machen und einige Daten zu möglichen Auswirkungen in unserer direkten Umgebung vorzustellen.