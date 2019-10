"Wettretten für Anfänger - Einmal Zukunft und zurück!"

Deutschland 2019: Die Mieten nicht mehr bezahlbar, die Regierung instabil und Merkels Kanzlerschaft am Ende. Der Ausweg: das Projekt Futur der Bundesregierung. Also per Zeitmaschine ab in eine glückliche Zukunft. Aber bevor das ganze Volk auf die Reise geht, soll der Weg dahin erst noch getestet werden. Marlies und Rolf Konnewitz sind die Auserwählten – allerdings mit Rolfs Vater im Schlepptau … Die Konnewitzens staunen über die Zukunft: Die Gegenstände können sprechen, Taxis fliegen, es herrscht flächendeckende Demokratie – aber nur, weil die Großmächte inzwischen Google, Amazon & Apple heißen und die Regierung so alle Gedanken lesen kann. Es kommt noch schlimmer: Die Mieten werden nun sogar stündlich ausgewiesen, die AfD liegt bei 35 %, die Museumsinsel ist ein chinesischer Freizeitpark …

Und dann versuchen die drei aufrechten Bürger aus dem Jahr 2019 in der Zukunft eine Revolution anzuzetteln – um nichts geringeres als die Welt zu retten.

Spannend, charakterstark und sehr, sehr lustig!