What happened to the Grand Old Party?

Gespräch mit Sophia Becker, Berlin und Peter Rough, Washington. Innerparteiliche Konflikte und Unstimmigkeiten gehören zum politischen Alltagund existieren an allen Enden des Spektrums. Das Brodeln und die Grabenkämpfe bei den Republikanern seit der Kandidatur von DonaldTrump weisen aber auf eine tiefsitzende Spaltung innerhalb der „Grand OldParty“ hin, die auch nach der Wahl 2020 kein Ende zu nehmen scheint.Spätestens mit der Entbindung von Liz Cheney von all ihren Ämtern imFebruar 2021 ist klar: Die Republikanische Partei befindet sich in einer nichtenden wollenden Zerreißprobe. Doch was bedeutet das für die MidtermElections 2022? Wie findet eine so gespaltene Partei eine*n Kandidat*in fürdie nächste Präsidentschaftswahl? Werden sich die Anhänger Trumps undseines Politikstils in der eigenen Partei langfristig durchsetzen? Und wie kannsie wieder mehr Einigkeit erreichen, ohne von ihren Werten abzurücken?Sophia Becker arbeitet seit Februar 2020 als Research Fellow für US-Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Programm Sicherheit, Verteidigungund Rüstung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP).Peter Rough ist Senior Fellow am Hudson Institute in Washington, D.C. Erbefasst sich mit der US-Außenpolitik, mit besonderem Fokus auf Europa undist langjähriger Wegbegleiter der Republikanischen Partei.

• In deutscher Sprache

• Ort: online unter www.dai-tuebingen.de/GOP

• Teilnahme kostenlosIn Kooperation mit der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V