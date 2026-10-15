What Moves Us? | ChoreoLab TanzSüd

Vier Choreograf*innen. Vier Tänzer*innen. Eine gemeinsame Frage: „What Moves Us?“

Im ChoreoLab TanzSüd kommen erneut Künstler*innen aus vier süddeutschen Städten zusammen, um ein außergewöhnliches Tanzprojekt zu realisieren. Im Mittelpunkt steht eine besondere Herausforderung: Alle Choreograf*innen arbeiten mit denselben Tänzer*innen, denselben Ressourcen und lediglich sechs Probentagen, um ein neues Werk zu einem gemeinsamen Thema zu entwickeln. Was daraus entsteht, ist offen, überraschend und geprägt von spontanen Entscheidungen, gegenseitigem Vertrauen und kreativer Risikobereitschaft.

Emi Miyoshi und Pablo Sansalvador aus Baden-Württemberg sowie Simone Elliot und Matteo Carvone aus Bayern werfen jeweils einen ganz eigenen Blick auf die Frage „What Moves Us?“. Was treibt uns an? Was bringt uns dazu zu handeln, Entscheidungen zu treffen, zu träumen oder zu zweifeln? Ihre Choreografien spiegeln persönliche Erfahrungen, kulturelle Hintergründe und individuelle künstlerische Handschriften wider. Mal kraftvoll und direkt, mal leise und nachdenklich eröffnen sie neue Blickwinkel auf die Beweggründe unseres Handelns und auf das, was uns als Menschen verbindet.

Vier Positionen. Vier Perspektiven. Ein gemeinsamer Ausgangspunkt: die Suche nach dem, was uns bewegt.