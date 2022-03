Neugier und Abenteuerlust treiben die Jugendlichen Valérie, Kéi und Luc vom Mond auf die Erde, jenen Planeten, von dem ihre Vorfahren vor hundert Jahren geflohen sind. Sie geraten in einen heftigen Sturm, flüchten sich in eine Höhle und stehen vor unzähligen Fragen...

Was hat es mit dieser Höhle auf sich? Oder ist es ein Keller? Was sind das für Geräte, die da überall rumstehen? Vor allem: Warum mussten die Menschen die Erde verlassen? Und warum ist es in ihrer Mondkolonie verboten, von der Vergangenheit auf dem blauen Planeten zu sprechen?

„What on Earth ?!“spielt in einer möglichen dystopischen Zukunft und wirft von dort einen kritischen Blick auf unsere Gegenwart. Dazu hat das

Ensemble im Probenprozess nicht nur zu Ursachen des Klimawandels recherchiert, sondern auch den eigenen Alltag hinterfragt. Wie leben wir heute? Wie beeinflusst unser Lebensstil die Erde, auf der wir leben? Und was müssen wir ändern, um zu verhindern, dass aus dem Klimawandel eine Klimakatastrophe wird?

Badische Landesbühne Bruchsal

Mit Lukas Bendig, Kim Vanessa Földing, Magdalena Suckow

Informationen und Karten im ipunkt im Rathaus oder unter 07161 650/4444.