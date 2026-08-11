WhAt'S uP - Weikersheimer Astronomietag - Sterne und Planeten

Am Weikersheimer Astronomietag 2026 steht tagsüber die Sonne im Mittelpunkt, bei Dunkelheit die Planeten und Sterne!

Erleben Sie die partielle Sonnenfinsternis live bei uns! Wollten Sie schon immer mal durch ein echtes, großes Teleskop schauen? Möchten Sie mehr über unser Sonnensystem und das Weltall wissen? Dann kommen Sie zur Sternwarte Weikersheim – wir zeigen Ihnen die Geheimnisse der Sterne und Planeten! Sie können uns die Fragen stellen, die Sie schon immer mal stellen wollten – wir versuchen, eine Antwort zu finden. Kurzvorträge und Filme rund um die Uhr runden den Tag und den Abend ab! Für die Kleinen gibt es eine Bastelecke bis zum Einbruch der Dunkelheit.