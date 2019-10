What you need: Alvin Kyer, Anna Martens, Steve Turner &

Jetzt chillt mal eure Eier und legt endlich mal StudiVZ zur Seite. Nachdem du deine Ex-Studi-Kollegen auf ein paar Drinks getroffen hast und dir ihre langweiligen Firmenausweis-Lebensgeschichten angehört hast,

die damit endeten, dass sie jetzt dringend heim müssen, weil morgen diesdasjenesundrasenmähen ansteht, musst du unbedingt zurück ins Real Life und ins Kowalski. Was sagst du? Yep, genau, ins Real Life. Die What you say-Gang ist erstmals auf dem Second Floor, WYS-Macher Téodoro brachte uns Anfang Oktober Claptone in den Laden und jetzt bringt er seinen Buddy Steve Turner mit. Alvin Kyer und Anna Martens sind spätestens seit ihrer letzten gemeinsamen Session im Kowalski ebenso dicke Brüder und Schwestern, je nach Position. Startposition Kowalski-Türe, Einlass 23:45 Uhr, Rasen mähen kannst du in paar Jahren, wenn deine zukünftige Frau Wandtattoo-Sprüche auf Insta postet. Herzlich willkommen im Kowalski, im echten Club-Leben.

