What You Say¿ im Kowalski w/ Téodoro & Steve Turner

Plot Twist und kein Paradoxon: What You Say¿ erneut auf dem Main Floor, zwar in der Ur-Best-Besetzung. Du hast dich am Sonntag mit zwei anderen Pärchen zum Brunch verabredet? Um 09:00 Uhr? Das war eine sehr blöde Idee, denn Téodoro und Steve Turner lassen dich garantiert nicht frühzeitig aus dem Kowa. Erst morgens, wenn das Licht an geht, endet der Mega-Bounce und du bist glücklich durchgefeiert, scheiß auf Brunch! Ausschlafen, gucken was noch im Kühlschrank herumfährt – und dann wählen nicht vergessen!