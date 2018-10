When I Feel Small And Insignificant

Wir befinden uns am Ende des 21. Jahrhunderts. Während draußen Epidemien und Umweltkatastrophen toben, hat sich eine kleine Elite über den Rest der Welt erhoben: mit Hilfe modernster Technologien haben sie ihre Körper radikal verändert, um sich der Unsterblichkeit anzunähren. Das Gehirn wurde mittels neuro-technologischer Eingriffe immer stärker an Computer gekoppelt – das digitale Informationsnetz ist mit den Menschen verschmolzen. Die ganze Welt ist von einer immateriellen Daten-Cloud überzogen, ein Über-Bewusstsein, dem sich das Individuum fast unmöglich entziehen kann. In der Performance begegnet das Publikum der Hackerin X, einem der wenigen letzten „natürlichen“ Menschen, die sich mitten im Cyber Valley ein Refugium geschaffen hat: eine NoData-Blase, ein SafeSpace. Doch oben am Himmel zieht ein Sturm auf, in der Cloud wüten zeitlose Bilderstürme und X sieht sich mit einer Welt konfrontiert, die sie nicht länger versteht: sie begegnet dem Erhabenen.