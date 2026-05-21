When Video Games Tell History

Welches Potenzial steckt in Videospielen als Bildungs- und Vermittlungsmedium? An der Schnittstelle von Kultur, Geschichte und Schule entstehen neue Zugänge zu Wissen, die nicht nur informieren, sondern erlebbar machen.

Am 25. Juni 2026 bietet das Clubhouse zwei Workshops an, die von Justine Valiergue, Beauftragte für Videospielprojekte und Kommunikation am ICFA Tübingen, geleitet werden.

Im Mittelpunkt des Nachmittagsprogramms stehen zwei Perspektiven: Zum einen die Frage, wie historische Inhalte durch immersive Spielerfahrungen neu interpretiert und als Form moderner Kulturvermittlung genutzt werden können. Zum anderen geht es darum, wie Videospiele konkret im Unterricht eingesetzt werden – etwa zur Förderung von Sprachkompetenzen, Motivation und aktivem Lernen.

​Das Clubhouse verbindet methodische Grundlagen mit konkreten Praxisbeispielen und zeigt, wie sich Games sinnvoll in pädagogische Konzepte integrieren lassen. Es richtet sich an alle, die Lernen neu denken wollen – praxisnah, interaktiv und nah an der Lebenswelt der Lernenden.

Die Workshops werden in Englischer Sprache gehalten.