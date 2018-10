Where do we go from here? Perspektiven und Herausforderungen nach den Halbzeitwahlen

Selten zuvor war das Interesse im Ausland so groß: In den USA werden alle zwei Jahre ein Drittel des Senats und das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt. Auf Bundesstaaten-Bene werden ebenfalls etliche Paralmente und Gouverneure neu bestimmt. Diese Zwischenwahlen haben das Potential, die politische Landschaft in den USA maßgeblich zu verändern: Wird Donald Trump weiter einen republikanisch dominierten Kongress hinter sich haben? Wie wirkt sich das Ergebnis der Wahl auf die politische und gesellschaftliche Zukunft der amerikanischen Bürger aus?

Diese und weitere Fragen diskutieren wir mit Prof. Dr. Gabriele Abels, Professorin für "politische Systeme Deutschlands und der EU sowie Europäischen Integration", Universität Tübingen, Dr. Thomas Gijswijt, Universität Tübingen, Gus Hagelberg, Aktivist für Gemeinwohlökonomie und wiss. Mitarbeiter Hochschule Reutlingen und Stephen V. Hoyt, Ph. D., University of Maryland.

Moderation: Dr. Chrstiopher Gohl, Weltethos-Institut Tübingen