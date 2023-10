Whiskey On Valentines - Gypsy Dog Tour 23

Whiskey On Valentines

Die Stimme knochentrocken wie ein 50 Jahre alter Single Malt Whiskey, die Wandergitarren übersteuert, die Kickdrums fett und eine Blues-Harp Marke Sonderklasse. Das Duo Whiskey On Valentines kommt minimalistisch, dreckig -von zerbrechlich bis hochexplosiv daher. Bei Ihren Geschichten über Nutten, Dämonen, Alkoholexzessen, Liebe oder einfach nur über eine Fliege sucht man musikalische Schnörkel oder Schleifchen vergebens. Dafür scheint alles mehr oder weniger mit einem Augenzwinkern versehen zu sein. Sie selbst bezeichnen Ihren Stil als Krautblues.

Nach Ihren ersten kleineren Touren durch Deutschland und der Schweiz hat das Duo in 2018 sein Debut-Album veröffentlicht. Mit „Highborn Girl“ gelang Ihnen ein furioses Erstlingswerk, das die Fachpresse sichtbar beeindruckte. Mit jeder Menge Lorbeeren bedacht spielten WOV dann längere Touren auch in den angrenzenden Nachbarstaaten bis sie schließlich von der Pandemie ausgebremst wurden. Whiskey On Valentines veröffentlichten im Januar 2021 dann ihr zweites Album "Scarecrows and Moondogs" mit dem sie zum Preis der deutschen Schallplattenkritik nominiert wurden.

Peter Stahl sorgte mit der Rockband "Stahl" in den 90er Jahren für Furore. Er spielte anfang der Nuller Jahre mit dem Ex-Nina Hagen Band und Spliff Bassisten Manne Praeker und mit dem Ex Spliffer Potsch Potschka. Sänger und Harper Diddy "Theuderich" Metzger, geboren in einem Taxi in der Kleinstadt Bruchsal, wuchs nach dem frühen Tod seiner Mutter bei seinen Großeltern auf. Den Blues bekam er sozusagen in die Wiege gelegt. Mit 18 Jahren tourte er als Harpspieler mit in Deutschland stationierten US Bluesmusikern durch Europa und übernahm schließlich den Job des Harpers bei der Blueslegende Louisiana Red. Er spielte mit Red bis zu dessen Tod in 2012. Bekannt wurde Diddy auch als Sänger und Frontman der Boogaloo Kings und The Dynamite Daze und als Partner von Angela Brown, Jim Kahr oder Aron Burton. Jetzt kann man die Beiden Vollblutmusiker im Duo erleben.

Eine Empfehlung für alle, die Ihren Blues, Rock und Rootsmusikerfahrungen ein originelles Kapitel hinzufügen möchten.

Theuderich Metzger: Vocals, Harmonicas

Peter Stahl: Guitars, Kickdrums

www.whiskeyonvalentines.de