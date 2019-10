Whiskey on Valentines

Stimme knochentrocken wie ein 50 Jahre alter Single Malt Whiskey, die übersteuerten Wandergitarren leidend bis dreckig, die Kickdrums kompromisslos fett und dazu eine Killerharp außerhalb der gewohnten Stilistiken. Das Duo Whiskey On Valentine´s erzeugt Athmosphäre die an Filmszenen von Robert Rodriguez oder Jim Jarmusch erinnern. Ihre Musik ist handgemacht, dreckig - von fragil und zerbrechlich bis hin zu hochexplosiv.Spontane Kompositionen gehören dazu, Geschichten von Liebe, Dämonen oder Alkoholexzesse abseits jeder Realität. Diddy Metzger zählt zu den prägenden Elementen der deutschen Blues und Roots Szene. Er spielte über 20 Jahre mit der Blueslegende Louisiana Red bis zu dessen Tod 2012. Er war Sideman von Aron Burton, Angela Brown oder Colin Jamieson´s Dynamite Daze, fand aber parallel zum traditionellen Blues seine eigene extravagante Art Roots Musik zu interpretieren. Peter Stahl spielte anfangs des Jahrtausends mit dem Ex-Nina Hagen Band und Spliff Bassisten Manne Praeker, den er in Portugal kennen lernte und mit dem Ex Spliffer Potsch Potschka. Er ist heute gefragter Sideman bei Konzerten mit Künstlern wie Rolf Stahlhofen, Sir Waldo Weathers, Steffi Nerpel. Die Zusammenarbeit der beiden Individualisten ist kongenial.