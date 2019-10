Patty Moon schreibt seit 20 Jahren Songs. Irgendwann holt sie sich die große wunderbare aus der Kindheit vertraute Kiste wieder ins Haus, ein Klavier. Der Klavierunterricht wurde damals gestrichen, weil das nach Noten spielen nicht so ihr Ding war. Die ersten Songs nimmt sie gemeinsam mit dem im Schwarzwald lebenden Musiker und Multiinstrumentalisten Tobias Schwab auf. Vier Alben haben die beiden gemeinsam veröffentlicht, darunter einiges an Musik für Kino und Fernsehen. Ab 2014 fing sie an Konzerte alleine am Klavier zu spielen. Diese sehr nahe Art ihre Musik kommt gut an.. Die Songs wirken direkter. So entscheidet sich Patty Moon ein weiteres Album alleine zu machen, arrangiert alleine, bringt sich die dazu notwendigen Computerprogramme selber bei und arrangiert sogar die Streicher, der Filmmusik Komponist Pablo Beltrán hilft bei der Umsetzung. Statt der übliche Bandbesetzungen verwendet sie auf ihrem neuen Album kaum Schlagzeug oder übliche Instrumente. Sie arbeitete mit Geräuschen aus der Natur, nimmt Luftpumpen und sich drehende Töpfe auf, sowie das Klackern eines alten Toy Pianos, arbeitete mit diversen Machinengeräuschen wie einem MRT oder dem betörend rauschendem Sound aus einem Heizungsraum. Hauptakteure der neuen Songs bleiben aber Patty Moons einzigartige Stimme und ihr Klavier.Head for home erschien im Oktober 2017.