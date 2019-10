Copper Smoke N

Die kulturelle Entwicklung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ehrlicher in Musik gepackt als ein Fundament aus Bass, Schlagzeug, Gitarren, Klavier und Orgel. Zu Beginn dieser Entwicklung sprach man vom neuen Sound.In solchen Formationen wurden Folk-, Blues-, R&B und Countrymusic zum Ausdrucksventil von Künstlern wie „The Band“ oder „Crazy Horse“. Daraus entstanden Begriffe wie American Roots Rock oder schlicht Americana Music. Weil dieses Kapitel noch nicht zu Ende geschrieben ist machtCopper Smoke genau diesen Sound! Mit Second Chance veröffentlichte Copper Smoke im September 2014 ein beachtetes Debütalbum, das genau in diese Kerbe schlägt