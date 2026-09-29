WHISKY & BBQ – THE CASKHOUND MEETS THE HAPPY DRAMMER MEETS THE SMOKER

Erlebe ein einzigartiges Whiskytasting im Erdhaus des Waldorados in Bad Mergentheim – dort, wo Natur und Genuss aufeinandertreffen. In der warmen, erdverbundenen Atmosphäre des Erdhauses verkosten wir exklusive Whiskys vom unabhängigen Abfüller The Caskhound, der Spürnase für feinen Whisky, der für handverlesene Single Casks und außergewöhnliche Qualität steht.

Gemeinsam mit The Happy Drammer, bekannt für unterhaltsame und fachkundige Tastings, nehmen wir dich mit auf eine aromatische Reise durch Schottlands Brennereien. Ein Abend voller Geschmack, Geschichten und guter Gesellschaft – mitten im Wald, fernab vom Alltag.

Whiskys: The Caskhound – 5 unabhängige Abfüllungen

Moderation: Stephan und Matthias von The Happy Drammer sowie Tilo von The Caskhound

BBQ: Stephan vom Waldorado und seine Smoker

Erlebnis: Natur, Wissen & Genuss in perfekter Balance

Melde dich jetzt an und entdecke Whisky auf ganz neue Art! Weitere Getränke werden separat berechnet.