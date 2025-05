Am Samstag, 5. Juli um 19:30 Uhr steht ein besonderes Tasting an. Es werden 20 offene, teils nicht mehr erhältliche Whiskyflaschen in die Tischmitte gestellt und jeder sucht sich aus worauf er/sie Lust hat.

Es wird wie immer gefachsimpelt und sich untereinader ausgetauscht. Eine etwas andere Form von Tasting, lasst euch drauf ein✌🏻