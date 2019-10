Whisky-Tasting: Das Gold der schottischen Highlands

× Erweitern Silke Schwager Auszeit

Hadrian Bromma, bekannt von den Whisky-Wanderungen in Würzburg, Nürnberg und Regensburg und Veranstalter zahlreicher Whisky-Tastings ( www.glentaste.de) wird in die Welt des schottischen Whiskys einführen. Neben fachkundigen Erläuterungen steht natürlich der Genuss an vorderster Stelle: Im Preis von 39 € sind fünf Whiskys, Wasser sowie ein kleiner Vesperteller enthalten. Fragen wie „was ist eigentlich Single Malt Scotch?“ oder „wo kommt die goldene Farbe her?“ werden wir gemeinsam ergründen. Dazu wird Hadrian auch gewohnt locker über seine eigene Whiskymarke „82 Chapters to Newcastle“ (http://www.82newcastle.de) erzählen. Die unübliche Geschichte hinter seinen Whiskys und warum für jede Flasche ein Baum gepflanzt wird können wir hier gemeinsam erfahren. Natürlich nicht, ohne ausgiebig zu verköstigen. In diesem Sinne: Slàinte!