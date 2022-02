Whisky Tasting mit Brennereibesichtigung & Whisky-Brenner Eintopf

In der "Schwäbischen Ammertal Whisky Brennerei" von Volker Theurer im schönen Tübinger Vorort Unterjesingen verkosten Sie an diesem Abend 5 Schwäbische Whiskys à 2cl und lernen dabei die unterschiedlichen Ausprägungen regionaler Whiskysorten kennen. Ein köstlicher "Whisky-Brenner"-Eintopf aus der Küche des Gasthof Lamms rundet das Erlebnis ab.

Nach reichlich Hintergrundindormationen und Anekdoten zur regionalen Whiskybrennerszene besichtigen Sie auch den Whiskykeller und die Brenngerätschaft der Ammertal Whisky Brennerei. Der Schwäbische Whisky Abend findet unter der Leitung der Schwäbischen Whisky Botschafterin und zertifizierten Edelbrand Sommelière Angela V. Weis vom Spezialitätengeschäft Silberburg am Markt in Tübingen statt. Als Fachhandel für regionale Spezialitäten beinhaltet das Sortiment des Spezialitätengeschäfts "Silberburg am Markt" eine erlesende Auswahl an regionalen Whiskys: vom sanften Gaumenschmeichler bis hin zum rauchig-kräftigen "Männerwhisky"