Die Burg Lindenfels wird am Freitag, 07. September 2018, um 20.00 Uhr, wieder Ort einer besonderen Veranstaltung sein. An diesem Tag führt die „Getränkewelt Weiser“ (Heppenheim) zum zehnten Mal ein Whisky-Tasting im Veranstaltungskeller der Burg durch, diesmal ein BEST OF der letzten 9 Jahre, allesamt mit besonderen Whiskys international renommierter unabhängiger schottischer Whiskyabfüller. Eine ausführliche Degustationsliste erhalten die Teilnehmer am Veranstaltungsabend; zusätzlich können die Teilnehmer die verkosteten Whiskys zu einem Sonderpreis erwerben.

Bekanntlich wird Malt (Malz) Whisky ausschließlich aus gemälzter Gerste, Wasser und Hefe hergestellt. Das Mälzen und Brauen läuft ähnlich der Bierherstellung ab, ohne Hopfen. In speziellen Verfahren der Brennereien, Auswahl der Gerste, deren Wachstumsregulierung beim Keimen, Trocknen (u.a. über Torfrauch) usw., nach speziellen Rezepturen bei der weiteren Verarbeitung, der Form der Brennblasen und letztlich der Brennmethoden, erhält man am Ende den Feinbrand, den „Spirit“. Danach beginnt die Reifung im Eichenfass. Dazu verwendet man vorwiegend Fässer, in denen zuvor Boubon-Whisky lagerte. Daneben werden Fässer eingesetzt, in denen vorher Rum, Madeira, Port, Sherry etc. lagerte. Unter Kennern ist Single Malt Whisky, der in solchen Fässern reifte, besonders beliebt.

So erklärt sich auch, weshalb unabhängige schottische Whiskyabfüller einen solch großen Zuspruch bei den Whisky-Liebhabern finden. Im Gegensatz zu den Brennereien haben diese Abfüller oft noch große Mengen an älteren Fässern bester Qualität, auf die sie zurückgreifen können für die eigene Lagerung von Spirits der diversen Brennereien, die sie dann nach z.T. jahrzehntelanger Reifung in relativ kleinen Editionen, oftmals in hochprozentiger Fassstärke, abfüllen.

Zum 10jährigen Jubiläums-Whiskytasting auf der Burg werden acht ausgewählte Abfüllungen der bisher vorgestellten Unternehmen A.D.Rattray, Wilson & Morgan, Cadenhead, Signatory, Gordon & MacPhail, The Maltman, Hart Brothers und Wemyss Malts verkostet. Für den kleinen Hunger ist in der Pause gesorgt. Die Veranstaltung findet in deutscher Sprache statt.