Am Freitag, 21. Februar startet unser nächstes Japan Whisky Tasting mit dem Thema Nikka. An diesem Abend bekommt ihr 6 Drams der 2. größten japanischen Destillerie in eure Nosinggläser.

Taucht ein in die Welt von Nikka und erfahrt mehr über japanischen Whisky.

Bitte habt Verständnis dafür, dass die Tastingtickets vom Umtausch ausgeschlossen sind, danke.