Lassen Sie sich von der Whisky - Vielfalt unserer Aussteller begeistern!

Veranstalter und Kartenvorverkauf im Weinhaus Alte Brennerei, Schulstr. 5, 71083 Herrenberg, Tel 07032-24034

In Zusammenarbeit mit der Alten Brennerei Holz findet diese einmalige Messe für Whisky-Liebhaber in den Räumen des Hotel Gasthof HASEN statt. Erweitern Sie Ihr Wissen in Seminaren und Tastings zahlreicher beiieindruckender Aussteller.

Hotel Gasthof Hasen

Hasenplatz 6

71083 Herrenberg

Stadtteil: Kernstadt