Zum zweiten Mal lädt das Weingut Kurz-Wagner zu einem Wochenende mit toller Musik und guter Laune ein. Am Freitag, 27. Juni startet die »White House Party« ab 20 Uhr. DJ Fresh sorgt für chillige Stimmung und Urlaubsfeeling mit the best of vocal house und sunshine Ibizabeats. Besucher können eine laue Sommernacht mit tollem Blick von der Weinterrasse in die schöne Weinlandschaft genießen.