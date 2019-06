White Noise pres. Antigone (Token Rec.)

Antigone ist ein Vorreiter der französischen Technoszene und steht ebenso als Mentor für eine ganz neue Generation von DJ's und Produzenten.

Sein Einstieg in die Welt der elektronischen Musik wurde mit seiner ersten EP "Forbidden Works", die von Construct Re-form veröffentlicht wurde, hoch gelobt. Zudem machte er auf Labels wie Token, ARTS und Dement3d halt, was ihm eine breite Zuhörerschaft und Fangemeinde einbrachte.Tracks wie "As I walk to you" oder seine EP "The Day the Sky Fell" für Indigo Aera, veranschaulichen seinen sehr persönlichen melodischen und melancholischen Stil seiner Produktionen. Seine Fähigkeiten haben Antigone zu den Türen internationaler Clubs und Festivals geführt und ihm eine Residency bei CONCRETE verliehen.

Antigone (Token Records / Concrete Music)

Annéke Laurent (White Noise)

kralle (basislager)

