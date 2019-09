White Noise pres. Nicolas Lutz

Ein Meister des Mysteriums und unerbittlicher Sucher, dessen Talent es ist, wertvolle Edelsteine ​​für die sofortige Ausbeutung und dann langsam aber sicher für das größere Wohl der Gemeinschaft zu finden, es ist fast unheimlich, und dies ist das Beharren darauf, einen Weg zwischen dem Unbekannten und dem völlig Unerwarteten freizumachen.

Das macht seine Sets zu Erkundungen weit entfernter Mondlandschaften und Befrachtungen durch die tiefen, trüben Meere. Man muss den Gründer von "My Own Jupiter" einmal in Aktion sehen, um die Existenz seiner Anhängerschaft zu verstehen.

Es ist uns eine Ehre!