Genau genommen beginnt die Geschichte von Split 74 bereits im Jahre 1974.

In diesem Jahr löste (splittete) sich die Band auf, in der Sänger Frizz Wagner, Gitarrist Otto Ziegler, Bassist Horst Rummel und Schlagzeuger Eberhard Scholl erstmals gemeinsam rockten.

Exakt diese Besetzung hat sich Anfang 2017 wieder zu Split 74 zusammengefunden.

Die Musiker, die bereits seit den frühen siebziger Jahren mit den verschiedensten Formationen Rockbühnen aller Art unsicher machten, können zusammen auf über 100 Jahre Auftrittserfahrung zurückblicken.

Betrachtet man die musikalischen Stationen der einzelnen Bandmitglieder, so liest es sich tatsächlich wie ein „Who is Who“ der Stuttgarter Musikszene: Cleanin´ Women, New Enemies, Natural Force Band, Argo, Joy, Bum Bum Safari und die Ex-Panthers, Fritz Blitz, Flair, JB Band, Jazzbandneger, Mario Tauro Band, El Zechos, Slips und Cannock sind nur eine Auswahl der vielen Bands, denen die Akteure von Split 74 ihren musikalischen Stempel aufdrückten.

Durch den individuellen, virtuosen Gitarrenstil von Otto Ziegler, gepaart mit dem charismatischen Gesang Frizz Wagners sowie der soliden Rhythmusarbeit von Horst Rummel und Eberhard Scholl ist ein eigener, unverwechselbarer Sound entstanden. Obwohl der ursprüngliche Stil der siebziger und achtziger Jahre deutlich erkennbar ist, steht Split 74 für eigenständige Rocksongs, angesiedelt zwischen Iggy Pop, Led Zeppelin, Lou Reed und The Who.